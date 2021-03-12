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Попова оценила риск заболеть британским штаммом после перенесенного COVID-19

07:48
  • пятница
  • 12 марта 2021

Отечественные вакцины дают надежную защиту

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заметила в беседе с ТАСС, что переболевшие одним из циркулирующих в России штаммов коронавируса должны быть защищены от британской мутации - наблюдается реакция нейтрализации.
Попова рассказала, какой из вакцин от коронавируса лучше прививаться

Также, по словам Поповой, защищены и сделавшие прививку граждане.

"Люди привитые и одной, и второй российскими вакцинами, не должны заболеть, потому что те антитела, которые есть в их крови, нейтрализуют как привычный штамм, референс, так и британский", - подчеркнула глава ведомства.

Она добавила, что аналогичная ситуация - и с остальными штаммами.

Ранее Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом в России снижается, но это не повод для отмены масочного режима, так как сохраняются риски, связанные с возвращением людей из-за рубежа после праздников.

В середине февраля руководитель Роспотребнадзора отметила, что распространения новых штаммов инфекции в России нет, зафиксированы лишь единичные случаи.

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