В Анапе загорелся жилой восьмиэтажный дом

Площадь возгорания - 1500 квадратных метров

В Анапе возник пожар в жилом восьмиэтажном доме, передает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Площадь возгорания составляет 1500 квадратных метров, идет эвакуация жильцов. Тушение ведется с применением высотной техники. Информации о пострадавших к настоящему моменту нет.

Пожару присвоен повышенный номер сложности, пока не исключена угроза распространения пламени. Для эвакуированных созданы пункты временного размещения .

В ликвидации ЧП участвуют 130 человек и 34 единицы техники.

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