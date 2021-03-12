Опрос показал, сколько россиян мечтают о карьере госслужащих

В Москве таковых - 45% респондентов

Сервис по поиску работы Superjob выяснил, какое количество россиян хотели бы построить карьеру госслужащих. Результатами исследования делится ТАСС.

Выяснилось, что чиновниками не против стать 37% граждан. Вовсе не привлекает государственная служба 44% респондентов. Отмечается при этом, что мужчины чаще женщин мечтают о карьере чиновника: 40% против 34%.

Что касается статистики по отдельным городам, госслужба чаще всего привлекает участников опроса из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). В Москве таковых - 45%.

Больше всего желающих трудиться на госслужбе - среди менеджеров по логистике (55%). Реже всего о таком пути думают программисты (6%).

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