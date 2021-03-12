Набиуллина сделала прививку от коронавируса

Она вакцинировалась несколько месяцев назад
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина призналась, что сделала прививку от коронавирусной инфекции в прошлом году.
"Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", - передают ее слова "Известия".
В прошлом месяце президент России Владимир Путин рассказал, что у него есть прививочный план, а потому вакцинироваться от коронавирусной инфекции он сможет лишь в конце лета или начале осени. Глава государства отметил, что прививаться собирается отечественным препаратом, поскольку считает его лучшим в мире по всем показателям.
На сегодняшний день в России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции создали ученые из НИЦ имени Гамалеи. Вторая вакцина "ЭпиВакКорона" изготовлена специалистами новосибирского центра "Вектор". Третьей стала "Ковивак", разработанная в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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