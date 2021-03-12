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Эксперт назвал причины обострения конфликта в Донбассе

09:16
  • пятница
  • 12 марта 2021

Власти Украины пытаются компенсировать недостаток внимания силовым методом, уверен Ростислав Ищенко

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили обострении ситуации в Донбассе. Готов ли Киев к серьёзному обострению конфликта, или действия в Донбассе - лишь попытка демонстрации силы? Поможет ли это поднять падающий рейтинг президента Владимира Зеленского? И найдут ли власти Украины поддержку у западных стран? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил обозреватель международного информагентства "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.

"Рейтинг Зеленского падает, на международной арене никто с ним разговаривать не хочет. С одной стороны, власти Украины пытаются компенсировать недостаток внимания силовым террористическим давлением. Уже давно действия властей вышли за пределы конституционных и любых разумных норм. С другой стороны, даже диктатура нуждается в поддержке. Получается плохо, но они надеются", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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