Княгиню Ольгу убрали из списка великих женщин после критики Порошенко

Экс-президент Украины возмутился, что ее назвали основоположницей России

Бывший президент Украины Петр Порошенко блеснул знанием истории, публично одернув Всемирный экономический форум, на сайте которого появилась статья о женщинах, формировавших этот мир. Среди них упоминалась княгиня Ольга, ее назвали основоположницей современной России.

"Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", - возмутился Порошенко.

В современной России никого не смущает и не возмущает, что Русь именовалась Киевской. И княгиню Ольгу делить как-то нелепо. Но Петр Алексеевич призвал руководство Всемирного экономического форума немедленно исправить ложь, навязанную Россией. Форум решил не связываться с Порошенко и просто удалил упоминание о княгине Ольге из статьи "Женщины, сформировавшие мир" с пометкой, что в предыдущей версии статьи упоминалась святая Ольга, но упоминание было удалено из-за "конфликта исторических данных". То есть уже сами исторические данные вступают в конфликт, а не Петр Алексеевич Порошенко конфликтует с историей и Всемирным экономическим форумом.

Впрочем, тема исторической памяти на Украине давно приобрела характер гротеска, когда из учебников, якобы научных статей и анимированных уроков мы узнаем, например, что один из предков Джо Байдена – основатель Запорожской Сечи.

Древние укры основали чуть не половину европейских стран и изобрели почти все блага цивилизации, доступные нам сегодня. Об этом украинские школьные учебники рассказывают вполне серьезно, как и о том, что Будда имел украинские корни, сама страна уже тысячу лет существует практически в одних и тех же границах, а украинцы заложили основы авиации и космонавтики. Все это подается совершенно серьезно, как набор неоспоримых научных фактов, в подтверждении не нуждающихся. Кстати, вот еще один важный научный факт из учебника: "Американские ученые считают украинцев древнейшей нацией мира".

Где, в каком американском университете засели эти высоколобые мыслители, убежденные в древности украинской нации? А не важно. Новый учебник истории на Украине влип в скандальную историю. В следующем году по нему восьмиклассники учиться будут, а там такое написано: "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".

Скандал, да и только. А в одном из учебников было указано, что в украинском гербе – в трезубце зашифрована "национальная идея". Расшифровать ее пока никому не удалось. И про трезубец. Года два назад тот же Порошенко публично заявил, что украинская символика в Севастополе появилась раньше российской.

"Мы знаем, что украинский трезубец там видели за тысячу лет до российского триколора", - заявил Порошенко.

Если отсчет вести от Херсонеса Таврического, основанного на месте современного Севастополя древними греками в 5 веке до нашей эры, Петр Алексеевич помелочился. Трезубцу и 25 веков приписать не жалко.

Никогда не спорьте с украинским политиками об истории. Она вся принадлежит Украине, даже если в действительности все не так, как на самом деле.

Алексей Фролов, "ТВ Центр".

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