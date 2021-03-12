В Сирию для поиска подземных укрытий боевиков привезли "Око"

Георадар найдет под землей все

Наши саперы в Сирии протестировали новейший георадар "Око-3", с его помощью можно обнаружить подземные тоннели боевиков, схроны с оружием, заминированные подвалы домов. Такие находки после освобождения районов от террористов встречаются достаточно часто. Кроме того, военнослужащие испытали и новые защитные костюмы.

Сегодня медленный темп движения не потому, что это правила инженерной разведки, и сейчас, саперы не ищут мины, а тестируют новый защитный комплект. В этом, на первый взгляд, массивном костюме, любой из бойцов, мог бы спокойно пробежать "стометровку". Ведь весит он не 30 килограммов, как прежние образцы, а всего 12.

В новейшей разработке российских оборонщиков другое - все. Легкая "броня" надежно защищает от осколков противопехотных мин, автоматных и винтовочных пуль. А система охлаждения не помешает работать при температуре плюс 50. Что для сирийского климата, будет актуально уже через месяц. Плюс ко всему, очень прочный инструмент, которым можно крошить даже камни.

Первые георадары саперы начали использовать в Сирии еще в 2016 году во время разминирования Алеппо. Тогда в старой части города с помощью таких приборов были обнаружены десятки подкопов под автодорогами, которые боевики собирались взорвать.

Радар, образно говоря, просвечивает грунт, как рентген на глубину до 50 метров. Одинаково эффективно находит и старые, еще довоенные подземные коммуникации, например, заброшенные водопроводы или ливневки, и новые, которые террористы прокладывали, применяя горнопроходческую технику.

"С помощью георадара "Око" мы уже обнаруживали неоднократно всевозможные подкопы, тоннели, схроны с оружием, схроны с боеприпасами в горно-лесистой местности, на равнинной местности и в городах", - говорит замначальника инженерных войск группировки ВС РФ в Сирии Павел Реуцкий.

И если уж радар надежно работал на изрезанном оврагами и ущельями рельефе, то в чистом поле, говорят саперы, не подведет тем более. И какие бы хитроумные подземные ходы не придумывали боевики, пробраться незаметно на территорию группировки им точно не удастся.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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