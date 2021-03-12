На аукционе цифровая картина ушла за рекордные $69 миллионов

Это работа художника Майка Винкельмана, известного как Beeple

На аукционе Christie’s продали цифровую картину художника Майка Винкельмана, известного как Beeple. Финальная цена лота составила 69,35 миллиона долларов - это рекорд для цифрового произведения искусства, передает "ТВ Центр".

Художник создавал картину с 2007 года. Она состоит из пяти тысяч изображений - все они представляют собой так называемые криптоединицы. Их нельзя воссоздать или обменять. Таким образом, у владельца будет право собственности на цифровой товар.

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