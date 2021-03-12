В российских регионах готовятся к паводкам

Снега в этом году было очень много

В российских регионах начали готовиться к паводкам. Снега в этом году выпало в полтора, а где-то даже в два раза больше обычного, и это может стать причиной масштабных подтоплений. Об этом сообщает "ТВ Центр".

МЧС ведёт постоянный мониторинг обстановки на реках. А военные инженеры в Приморском крае приступили к учебным подрывам льда. Этот опыт они применят позже, чтобы не допустить заторов во время ледохода и защитить мосты.

Во время тренировок особое внимание, конечно, уделяют безопасности - район оцеплен. Бойцы учатся рассчитывать необходимый объём взрывчатки, а также осваивают порядок закладки тротиловых шашек. При необходимости, военные готовы привлечь и авиацию, у экипажей вертолётов МИ-8 сейчас тоже проходят тренировки. Для подрыва льда подготовили четырнадцать с половиной тонн взрывчатки.

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