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В Армении не смогли договориться о встрече политических лидеров

09:30
  • пятница
  • 12 марта 2021

13 марта планировалось обсудить пути выхода из кризиса

Не все политические силы в Армении смогли определиться, примут ли участие в общей встрече, которую предложил провести в субботу президент страны, чтобы найти пути выхода из кризиса.

Ответа ждали накануне. Однако часть оппозиционеров готова в ходе такой дискуссии говорить лишь об отставке Никола Пашиняна. Сам премьер на протяжении всего дня сохранял молчание и не реагировал на приглашение президента, передает "ТВ Центр".

Армен Саркисян вновь отклонил назначение нового главы Генштаба Вооружённых Сил. У прежнего, напомню, возник конфликт с премьер-министром. Они требуют друг от друга покинуть занимаемые посты. Политическая ситуация в Армении обострилась две недели назад. С тех пор сторонники и противники премьера выясняют отношения на улицах.

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