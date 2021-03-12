Роспотребнадзор предупредил о новом типе вируса птичьего гриппа

Скоро он сможет передаваться от человека к человеку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила в интервью ТАСС, что выявленный у нескольких россиян в феврале новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8) скоро, скорее всего, сможет ввиду мутации передаваться от человека человеку.

"Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", - уточнила при этом руководитель ведомства.

По ее словам, есть время подготовиться к такому сценарию - в частности, создать вакцину, чтобы она уже была готова, если вдруг экстренно понадобится.

Выявление этого вируса у людей - открытие мирового уровня, заключила Попова.

В феврале глава Роспотребнадзора сообщила о подтверждении первых случаев заражения A(H5N8) в мире. Заболели семь сотрудников птицефабрики на юге России.

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