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Роспотребнадзор предупредил о новом типе вируса птичьего гриппа

08:56
  • пятница
  • 12 марта 2021

Скоро он сможет передаваться от человека к человеку

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила в интервью ТАСС, что выявленный у нескольких россиян в феврале новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8) скоро, скорее всего, сможет ввиду мутации передаваться от человека человеку.

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"Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", - уточнила при этом руководитель ведомства.

По ее словам, есть время подготовиться к такому сценарию - в частности, создать вакцину, чтобы она уже была готова, если вдруг экстренно понадобится.

Выявление этого вируса у людей - открытие мирового уровня, заключила Попова.

В феврале глава Роспотребнадзора сообщила о подтверждении первых случаев заражения A(H5N8) в мире. Заболели семь сотрудников птицефабрики на юге России.

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