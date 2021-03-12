В Москве в пятницу ожидается метель

Зима не спешит покидать столицу

В столице в пятницу, 12 марта, ожидается потепление и метель, заявил синоптик Александр Синенков.

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег и слабая метель. Температура повысится до минус 4-6, по области минус 3-8", - предупредил он.

Синенков добавил, что москвичей ожидает южный порывистый ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. При этом атмосферное давление опустится ниже нормы и составит 744 миллиметра ртутного столба, передает РИА Новости.

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