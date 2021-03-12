ЦБ оценил возможность выпуска банкноты в 10 тысяч рублей

И 50-рублей монеты

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что выпуск в России банкноты в 10 тысяч рублей маловероятен, так как это потребует существенных расходов на оборудование.

"Нам кажется, что эти расходы превышают потенциальную, да и то сомнительную, выгоду", - отметила председатель ЦБ в интервью газете "Известия".

Также ее попросили оценить шансы на появление в стране 50-рублевой монеты. У нее, по словам Набиуллиной, были бы преимущества, хоть и неочевидные.

"Мы видим, что граждане не очень сильно любят рассчитываться монетами", - подчеркнула глава регулятора.

Банкнотный ряд в последний раз обновлялся в 2017 году: в обращение ввели купюры в 200 и 2000 рублей. Символы для них выбрали на общероссийском голосовании.

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