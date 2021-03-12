ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Австралии начали тестировать "ковид-паспорта"

09:04
  • пятница
  • 12 марта 2021

Работают они через приложение CommonPass

В Австралии начали тестировать приложение для смартфонов CommonPass - этим, в частности, сейчас занимается авиакомпания Qantas. В приложении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, отображаются результаты тестов пассажира на коронавирус, а также сведения о вакцинации.

ВОЗ пока не рекомендует вводить "ковид-паспорта"
В Кремле сочли преждевременным разговор о "ковид-паспортах"

"Приложение позволяет загрузить результаты тестов от сертифицированных лабораторий, и клиенты могут предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 перед полетом", - сообщили в Qantas.

Там уточнили, что отрицательный анализ на ковид перед перелетом- обязательное требование правительства Австралии.

Кроме того, наряду с CommonPass компания тестирует цифровую систему IATA Travel Pass с аналогичными функциями.

Границы Австралии закрыты с 24 марта 2020 года. За последние сутки в стране выявили 15 новых случаев COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина против COVID-19
Вакцина против COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.