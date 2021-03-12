В Австралии начали тестировать "ковид-паспорта"

Работают они через приложение CommonPass

В Австралии начали тестировать приложение для смартфонов CommonPass - этим, в частности, сейчас занимается авиакомпания Qantas. В приложении, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика, отображаются результаты тестов пассажира на коронавирус, а также сведения о вакцинации.

"Приложение позволяет загрузить результаты тестов от сертифицированных лабораторий, и клиенты могут предъявить доказательство отрицательного результата теста на COVID-19 перед полетом", - сообщили в Qantas.

Там уточнили, что отрицательный анализ на ковид перед перелетом- обязательное требование правительства Австралии.

Кроме того, наряду с CommonPass компания тестирует цифровую систему IATA Travel Pass с аналогичными функциями.

Границы Австралии закрыты с 24 марта 2020 года. За последние сутки в стране выявили 15 новых случаев COVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"