В Госдуме предложили запретить использование флага на незаконных акциях

За это будут штрафовать

В России могут начать штрафовать за использование государственного флага на несанкционированных акциях, соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий в письме обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и отметил, что на сегодняшний день в стране предусмотрена ответственность за надругательство над госсимволами и нарушение порядка их официального использования. По мнению Федорова, использование российского флага в ходе незаконных акций также можно отнести к посягательству на достоинство госсимвола.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях", - предложил депутат.

Он допустил, что за подобное нарушение можно ввести штрафы для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей, передает RT.

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