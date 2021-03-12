ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Госдуме предложили запретить использование флага на незаконных акциях

09:18
  • пятница
  • 12 марта 2021

За это будут штрафовать

В России могут начать штрафовать за использование государственного флага на несанкционированных акциях, соответствующую инициативу предложил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Госдума одобрила отмену возрастных ограничений для назначаемых президентом чиновников

Парламентарий в письме обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и отметил, что на сегодняшний день в стране предусмотрена ответственность за надругательство над госсимволами и нарушение порядка их официального использования. По мнению Федорова, использование российского флага в ходе незаконных акций также можно отнести к посягательству на достоинство госсимвола.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения административной ответственности за использование официального государственного флага и иных официальных государственных символов на несанкционированных массовых акциях", - предложил депутат.

Он допустил, что за подобное нарушение можно ввести штрафы для физических лиц от 2 до 3 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 150 тысяч рублей, передает RT.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Флаг России
Флаг России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.