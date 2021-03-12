Назван срок появления иммунитета к COVID-19 после "Эпиваккороны"

Препарат доказал свою эффективность

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью ТАСС, что после вакцинации от коронавируса разработанным в центре "Вектор" препаратом "Эпиваккорона" иммунитет вырабатывается на 42-й день после первого укола.

"Надо иметь в виду, что до 42-го дня после первой аппликации, если вовремя, на 21-й день проведена вторая, считать себя защищенным нельзя", - подчеркнула руководитель ведомства.

По ее словам, "Эпиваккорона" стимулирует выработку иммунитета достаточно медленно, но защищает при этом надежно и эффективно.

На сегодняшний день, уточнила Попова, "Эпиваккороной" в России привито уже более 20 тысяч человек - побочных реакций не зафиксировано.

В России зарегистрировано уже три вакцины от COVID-19. Помимо "Эпиваккороны", это "Спутник V" от центра имени Гамалеи и "Ковивак" от центра имени Чумакова.

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