Названы признаки скорого банкротства банка

Стоит лишний раз проверить надежность кредитной организации

Понять, что банк испытывает серьезные трудности и близок к банкротству, можно по нескольким признакам, заявила юрист Екатерина Штыкова.

По ее словам, одним из основных показателей является отказ сотрудников кредитной организации принять средства физического лица на вклад или открыть счет. При этом причины могут называть самые разные, например, технические неполадки.

"Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц", - отметила Штыкова.

Она подчеркнула, что, согласно действующему законодательству, данные о банках, попавших под подобный запрет, размещаются на сайте Центробанка и доступны каждому пользователю.

Также тревожным сигналом считаются обещания банка обеспечить доходность по вкладам существенно выше, чем средняя ставка по рынку. Это указывает на нехватку средств и серьезные финансовые проблемы.

Не лишним будет и изучение упоминаний о банке в прессе. Возможно, он участвует в судебных разбирательствах или имеет предписания со стороны Банка России, передает агентство "Прайм".

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