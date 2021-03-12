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Названы признаки скорого банкротства банка

09:54
  • пятница
  • 12 марта 2021

Стоит лишний раз проверить надежность кредитной организации

Понять, что банк испытывает серьезные трудности и близок к банкротству, можно по нескольким признакам, заявила юрист Екатерина Штыкова.

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По ее словам, одним из основных показателей является отказ сотрудников кредитной организации принять средства физического лица на вклад или открыть счет. При этом причины могут называть самые разные, например, технические неполадки.

"Дело в том, что в тех случаях, когда Центробанк считает, что ситуация в банке создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, такому банку запрещают привлекать денежные средства от физических лиц", - отметила Штыкова.

Она подчеркнула, что, согласно действующему законодательству, данные о банках, попавших под подобный запрет, размещаются на сайте Центробанка и доступны каждому пользователю.

Также тревожным сигналом считаются обещания банка обеспечить доходность по вкладам существенно выше, чем средняя ставка по рынку. Это указывает на нехватку средств и серьезные финансовые проблемы.

Не лишним будет и изучение упоминаний о банке в прессе. Возможно, он участвует в судебных разбирательствах или имеет предписания со стороны Банка России, передает агентство "Прайм".

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