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Володин заявил о сокращении числа жертв "пьяных ДТП"

09:50
  • пятница
  • 12 марта 2021

Повлиял принятый в стране закон

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами отметил, что ужесточение ответственности для нетрезвых виновников ДТП возымело эффект в 2020 году.

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"Погибло на 232 человека меньше и пострадало на 1585 человек меньше, чем в 2018 году", - цитирует спикера нижней палаты парламента ТАСС.

Как сообщил Володин, по вине пьяных водителей в прошлом году произошла 14481 авария (в 2019-м - 14689, в 2018-м - 15166). В 2020 году пострадали 19044 человека, погибли 4064.

Общее количество ДТП в 2020 году составило 145073 случая. В 2019-м их было 164358, в 2018-м - 168099.

"Принятие закона сохранило сотни человеческих жизней", - заключил Володин.

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