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Собянин рассказал о пользе офсетных контрактов для московских больниц

09:35
  • пятница
  • 12 марта 2021

Москва получит жизненно важные лекарства уже весной

Москва получит первые партии жизненно важных лекарств по офсетным контрактам в марте-апреле. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"В марте-апреле московские больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании "Биокад" в Алабушево, Зеленоград. До конца 2027 года компания будет поставлять городу порядка 40 лекарственных препаратов", - написал мэр в блоге на своем персональном сайте.

Он напомнил, что офсетный контракт мэрия и "Биокад" заключили в 2017 году. Частные инвестиции в проект составят 3 млрд руб.

Всего власти Москвы заключили 5 офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. Объем закупок по ним составит 73 миллиарда рублей в течение 10 лет.

"Если бы эту продукцию город закупал на рынке, то пришлось бы потратить примерно на 20% больше. А 27 из 53 лекарственных препаратов, которые будут выпускать новые заводы, сегодня вообще не производятся в нашей стране. Мы зависим от импорта, со всеми его проблемами, когда речь идет о такой критической сфере, как доступность лекарств", - написал мэр.

Собянин заметил, что офсетные контракты не станут массовой историей и большую часть необходимых товаров город будет по-прежнему закупать на открытых торгах. Тем не менее, их реализация позволит создать новые рабочие места, развивать технологии и обеспечить поступление налогов в бюджет Москвы.

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