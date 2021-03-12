В Германии признали эффективность "Спутника V"

Препарат во многом качественнее европейских аналогов

Разработанный в центре имени Гамалеи препарат для профилактики коронавируса "Спутник V" может оказаться эффективнее большинства европейских. Так считают в правительстве Германии, пишет The Times.

"Как и в случае с вакциной AstraZeneca, речь идет о вакцине на основе аденовируса. Но в отличие от прививки AstraZeneca в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз", - приводятся в материале слова руководителя комитета по вакцинации при правительстве ФРГ Томаса Мертенса.

Два разных вектора - умное решение, добавил Мертенс. Оно позволяет удерживать эффективность второй дозы на высоком уровне.

Как заключил глава комитета, он ожидает регистрации "Спутника V" в Евросоюзе.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических испытаний, составляет 91,6%. Массовая вакцинация им в России продолжается с 18 января.

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