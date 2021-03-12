ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Депутат МГД Артемьев: Высокий уровень цифровизации в Москве помогает решать вопросы избирателей

09:52
  • пятница
  • 12 марта 2021

Дистанционный формат оказался не хуже личного общения

В Москве избиратели благодаря высокому уровню развития компьютерных технологий и цифровизации могут решить возникающие вопросы дистанционно, заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

Собянин: в Москве продолжается модернизация городских домов культуры
Депутат МГД Ольга Мельникова: Выплата пособий на детей до трех лет вернулась к заявительному порядку

"В Москве уровень развития компьютерных технологий и цифровизации очень высок и многое можно решить онлайн, поэтому не возникает никаких сложностей. Тяжелее было привыкнуть старшему поколению, но мы с моей командой и здесь нашли выход - некоторых мы обучили, как пользоваться интернетом, а для некоторых и по сей день проводим очно-заочный формат приема в моей общественной приемной на ул. Липецкая, д. 48", з рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что год пандемии внес свои коррективы в привычную жизнь россиян, однако теперь все постепенно возвращается в привычное русло. При этом самоизоляция подарила москвичам некоторые полезные привычки, которые могут помочь и после окончания эпидемии.

"Социальные сети и телефон стали главными способами моего общения с избирателями. Принимаю обращения, жалобы, просьбы, запрашиваю необходимые справки и документы. Сначала это было не очень удобно тем, кто привык к личному общению и считал, что если он не будет физически присутствовать на приеме, то работа над его вопросом затянется", - привел пример Артемьев.

Он отметил, что со временем заявители поняли, что дистанционный формат никак не сказывается на качестве или скорости обработки поступающих заявок, а некоторые даже признали такую модель более удобной из-за безопасности и экономии времени.

"Ведь даже если исключить именно коронавирусную инфекцию, не стоит забывать об ОРВИ или гриппе, которых людям старшего поколения или с хроническими заболеваниями также стоит стараться избегать. Дистанционный формат работы депутата - на все 100% продуктивная форма общения и безопасная", - добавил депутат.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Удаленная работа
Удаленная работа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.