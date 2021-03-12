Депутат МГД Артемьев: Высокий уровень цифровизации в Москве помогает решать вопросы избирателей

Дистанционный формат оказался не хуже личного общения

В Москве избиратели благодаря высокому уровню развития компьютерных технологий и цифровизации могут решить возникающие вопросы дистанционно, заявил депутат Мосгордумы Олег Артемьев.

"В Москве уровень развития компьютерных технологий и цифровизации очень высок и многое можно решить онлайн, поэтому не возникает никаких сложностей. Тяжелее было привыкнуть старшему поколению, но мы с моей командой и здесь нашли выход - некоторых мы обучили, как пользоваться интернетом, а для некоторых и по сей день проводим очно-заочный формат приема в моей общественной приемной на ул. Липецкая, д. 48", з рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что год пандемии внес свои коррективы в привычную жизнь россиян, однако теперь все постепенно возвращается в привычное русло. При этом самоизоляция подарила москвичам некоторые полезные привычки, которые могут помочь и после окончания эпидемии.

"Социальные сети и телефон стали главными способами моего общения с избирателями. Принимаю обращения, жалобы, просьбы, запрашиваю необходимые справки и документы. Сначала это было не очень удобно тем, кто привык к личному общению и считал, что если он не будет физически присутствовать на приеме, то работа над его вопросом затянется", - привел пример Артемьев.

Он отметил, что со временем заявители поняли, что дистанционный формат никак не сказывается на качестве или скорости обработки поступающих заявок, а некоторые даже признали такую модель более удобной из-за безопасности и экономии времени.

"Ведь даже если исключить именно коронавирусную инфекцию, не стоит забывать об ОРВИ или гриппе, которых людям старшего поколения или с хроническими заболеваниями также стоит стараться избегать. Дистанционный формат работы депутата - на все 100% продуктивная форма общения и безопасная", - добавил депутат.

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