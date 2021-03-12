Наталья Сергунина: Молодежный IТ-коворкинг открылся в детском технопарке "Байтик"

Там школьники смогут выполнить свои первые заказы

В столичном детском технопарке "Байтик" открылся молодежный IТ-коворкинг. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Проект реализован благодаря гранту мэра Москвы "Москва - добрый город".

Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело". Обучение по эти программам уже прошли больше 400 школьников.

"В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств", - сообщила Сергунина.

В настоящее время в Москве работает 18 детских технопарков.

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