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Наталья Сергунина: Молодежный IТ-коворкинг открылся в детском технопарке "Байтик"

09:51
  • пятница
  • 12 марта 2021

Там школьники смогут выполнить свои первые заказы

В столичном детском технопарке "Байтик" открылся молодежный IТ-коворкинг. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Проект реализован благодаря гранту мэра Москвы "Москва - добрый город".

Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям "Графический и веб-дизайн", "Программирование", "Инженерное дело". Обучение по эти программам уже прошли больше 400 школьников.

"В молодежном коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. А эксперты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга помогут ребятам в развитии профессиональных и предпринимательских качеств", - сообщила Сергунина.

В настоящее время в Москве работает 18 детских технопарков.

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