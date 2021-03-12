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Семиклассника ранили плоскогубцами в ходе школьной драки на Сахалине

10:05
  • пятница
  • 12 марта 2021

Ведется доследственная проверка

Региональное управление Следственного комитета сообщило о драке учеников средней школы города Невельска Сахалинской области. Конфликт, по предварительным данным, произошел между двумя 13-летними учащимися.
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"Один из школьников, имевший при себе переносной портативный набор инструментов, плоскогубцами причинил другому повреждение кожного покрова в области грудной клетки", - сказано в сообщении СК.

Жизни мальчика ничего не угрожает, его осмотрели медики. Ведется доследственная проверка. В ней участвует также Невельская городская прокуратура.

По данным местных СМИ, инцидент имел место в МБОУ СОШ № 3, дрались семиклассники.

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