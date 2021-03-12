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Пандемия снизила ожидаемую продолжительность жизни россиян

10:36
  • пятница
  • 12 марта 2021

К прежним показателям страна вернется через три года

Пандемия коронавирусной инфекции привела к снижению ожидаемой продолжительности жизни в России. В среднем россияне стали жить на два года меньше.
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Согласно предварительным данным, за прошлый год показатель снизился с 73,3 лет до 71,1 года. При этом в годовом выражении он впервые уменьшился с 2003 года. Отмечается, что возвращение к уровню ожидаемой продолжительности жизни 2019 года предположительно можно будет через три года, передает РБК.

По данным Минздрава, в 2019 году средняя продолжительности жизни в России достигла исторического максимума и составили 73,4 года. Во многом на это повлияло снижение смертности в трудоспособном возрасте. У мужчин этот показатель уменьшился на 3,5%, а у женщин – на 2,1%. За последнее десятилетие средняя продолжительность жизни у женщин выросла более чем на четыре года, у мужчин — почти на семь лет.

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