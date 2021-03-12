ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ сообщила о задержании 72-х подпольных оружейников

10:10
  • пятница
  • 12 марта 2021

Была проведена масштабная спецоперация

Федеральная служба безопасности провела масштабную спецоперацию против подпольных оружейников - задержаны 72 преступника в 28 регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ ликвидировала за 2020 год более 70 террористических ячеек
"Нам есть что охранять": о чем говорил Путин на заседании коллегии ФСБ

"Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ЦОС.

Уточняется, что была изъята 251 единица огнестрельного оружия, а также 21 артиллерийский боеприпас, 80 килограммов взрывчатки, более 25 тысяч патронов различного калибра, девять ручных гранат и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Среди изъятого, добавили в ФСБ, оказались, например, авиационный пулемет ШКАС, 130 пистолетов и револьверов и 67 винтовок.

Проводилась спецоперация, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Крыму, Хакасии, Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Волгоградской, Тверской, Смоленской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ России
ФСБ России
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.