ФСБ сообщила о задержании 72-х подпольных оружейников

Была проведена масштабная спецоперация

Федеральная служба безопасности провела масштабную спецоперацию против подпольных оружейников - задержаны 72 преступника в 28 регионах страны, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ЦОС.

Уточняется, что была изъята 251 единица огнестрельного оружия, а также 21 артиллерийский боеприпас, 80 килограммов взрывчатки, более 25 тысяч патронов различного калибра, девять ручных гранат и 46 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Среди изъятого, добавили в ФСБ, оказались, например, авиационный пулемет ШКАС, 130 пистолетов и револьверов и 67 винтовок.

Проводилась спецоперация, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Крыму, Хакасии, Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Волгоградской, Тверской, Смоленской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"