Участники экспедиции "Россия-2021" добрались до Крыма

Путешественники планируют за 300 дней объехать всю страну

В Крым прибыли участники масштабной экспедиции "Россия-2021". Они планируют объехать почти всю страну за 283 дня. Путешественники уже прокатились по самому длинному в Европе мосту – Крымскому - на велосипедах и побывали в древнем городе Керчь.

Пересечь Крымский мост на велосипедах в это время года – задача экстремальная. Тем более что по правилам останавливаться здесь нельзя. Приходится сопротивляться сильным порывам холодного ветра. Зато можно по-настоящему прочувствовать всю мощь и грандиозность самого длинного моста в Европе. Под арками путешественники даже забывают про стихию и хватаются за телефоны, чтобы сделать фотографию на память. Впрочем, самые живописные кадры получаются уже на керченском побережье в самом узком и высоком месте пролива –на мысе Ак-Бурун.

"И отсюда видно, и там ощущения такие необычные. И вечером он освещается, мы уже обратили внимание. Поэтому в комплексе ощущения такие интересные", - говорит участник экспедиции РГО "Россия-2021" Александр Коновалов.

От главной стройки 21 века - к архитектурным шедеврам 19-го. Крепость Керчь, построенная под руководством Эдуарда Тотлебена, – тоже символ своей эпохи. Казематы, километровые потерны, подземные галереи постепенно реставрируют. Каждый год для туристов открываются новые помещения.

Путешествие по Югу России словно погружение в историю. Основная задача экспедиции на этом этапе - опробовать возможность поездки по "Золотому кольцу Боспорского царства" на велосипедах. Масштабный туристический проект объединяет античные памятники 4 южных регионов России: Краснодарский край, Ростовская область, Крым и Севастополь. Самый старый город России – Керчь - центральная точка маршрута. Здесь, на склонах горы Митридат, 2700 лет назад появилась столица древнего Боспора – Пантикапей.

Руины городских кварталов, колодцы, мощеные улочки, останки крепостных стен и зданий – здесь туристы словно переносятся в прошлое. А ведь рядом есть еще несколько античных городищ, о которых многие даже не знают.

"Девиз этой экспедиции – "Откроем Россию заново". Этот слоган был придуман для детей и молодежи, потому что очень большое внимание сейчас стали уделять зарубежью и на самом деле не обращать внимание, на то место, где мы проживаем", - говорит руководитель экспедиции Константин Мержоев.

Экспедиция "Россия-2021" стартовала на прошлой неделе в Сочи. Менее чем за 300 дней группа из 9 человек пройдет вдоль границ страны 34 тысячи километров. До Мурманска на велосипедах, на ледоколе по Северному морскому пути до Владивостока, далее внедорожники, катамараны и пешие походы.

"В принципе, Россия я объездил практически всю. Но это были такие поездочки радиальные, небольшие. А охватить полностью всю нашу необъятную и богатейшую страну – для меня это верх того, чего можно добиться в этой жизни", - говорит участник экспедиции Рустам Сиразетдинов.

В регионах к походу могут присоединятся местные туристы. Участники экспедиции планируют собрать геологические и этнографические материалы, а еще проведут лекции, выставки и форумы. Ведь главная задача – не только увидеть самые заповедные уголки России, но и рассказать о них всей стране.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Керчь, Республика Крым.

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