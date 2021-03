В Москве стартовал отборочный этап чемпионата Case In

Победители получат возможность пройти стажировку в крупных корпорациях

Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case In проходит сегодня в Москве. Он реализуется под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Свои работы экспертам представляют будущие специалисты геологоразведочной отрасли, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Чемпионат проводится уже 9-й год подряд. За это время он объединил десятки тысяч талантливых молодых людей из разных уголков страны. Победители получат возможность пройти стажировку в крупных корпорациях, а школьникам добавят дополнительные балы при поступлении в вуз.

"Case In - это большая самостоятельная платформа… Чемпионат – это непростое, достаточно сложное мероприятие: надо собрать команду, решить сложный кейс, защитить перед отраслевым экспертным сообществов. Для студентов чемпионат Case In уже давно стал социальным лифтом", - заявил Артем Королев, основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата Case In.

