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В Москве стартовал отборочный этап чемпионата Case In

14:50
  • пятница
  • 12 марта 2021

Победители получат возможность пройти стажировку в крупных корпорациях

Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case In проходит сегодня в Москве. Он реализуется под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей", передает "ТВ Центр".

Свои работы экспертам представляют будущие специалисты геологоразведочной отрасли, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности. Чемпионат проводится уже 9-й год подряд. За это время он объединил десятки тысяч талантливых молодых людей из разных уголков страны. Победители получат возможность пройти стажировку в крупных корпорациях, а школьникам добавят дополнительные балы при поступлении в вуз.

"Case In - это большая самостоятельная платформа… Чемпионат – это непростое, достаточно сложное мероприятие: надо собрать команду, решить сложный кейс, защитить перед отраслевым экспертным сообществов. Для студентов чемпионат Case In уже давно стал социальным лифтом", - заявил Артем Королев, основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата Case In.

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Отборочный этап чемпионата Case In
Отборочный этап чемпионата Case In
Инженерный чемпионат Case In
Инженерный чемпионат Case In
Инженерный чемпионат Case In
Инженерный чемпионат Case In
Инженерный чемпионат Case In
Инженерный чемпионат Case In
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