"Достаточно мягкие меры": в ОП оценили замедление работы Twitter в России

Соцсеть отказывается блокировать противоправный контент

Эффективность снижения скорости соцсети Twitter и другие меры борьбы с недобросовестными IT-компаниями обсуждают в Москве. Общественная палата организовала круглый стол с участием юристов, депутатов Госдумы, представителей Роскомнадзора и общественных деятелей, передает "ТВ Центр".

О замедлении работы Twitter на территории России объявили 10 марта. Социальная сеть многократно отказывалась блокировать противоправный контент. В открытом доступе до сих пор остаются более трёх тысяч запрещённых материалов.

"Всё это запрещено законодательством, и много раз регулятор предупреждал Twitter о том, что необходимо эту информацию удалить, предупреждал о том, что будут приняты адекватные меры. То, что сделано 10 марта, я скажу, это ещё пока такие достаточно мягкие меры", - заявил Рифат Сабитов, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

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