Пентагон нарастит военное присутствие в Европе и Азии

Будущее американские военные видят за развитием в Тихоокеанском регионе

Вашингтон разместит новые боевые группы в Азии и Европе. О милитаристских планах рассказали в штабе сухопутных войск США. Подразделения смогут вести операции не только на суше и море, но также в киберпространстве и даже космосе. Впрочем, впечатление от громких слов оказалось испорченным курьёзным сообщением о беременных женщинах в рядах американской армии.

Выведет Вашингтон свои войска из Европы или нет - вот в чём вопрос. Предыдущий президент был настроен весьма решительно. Впрочем, новая метла в лице пришедшего руководства вектор политики быстренько сменила. Как говорится: сразу никто не уходит - в гостях так не принято. Более того, Пентагон уже анонсировал вероятное расширение собственных баз за рубежом. Смотрят, однако, уже не на Европу, а на другой - не менее заметный регион.

"Будущее мы видим в Тихоокеанском регионе. Вероятно, две оперативно-тактические группы будут размещены там. Ещё одна - в Европе. Сейчас мы как раз работаем над созданием этих групп. Но пока мы не готовы сказать, где эти группы окажутся в действительности", - сообщил генерал Джеймс Макконвилл, начальник штаба сухопутных войск США.

Никакой конкретики руководство ведомства не озвучило. Впрочем, намекнули, что численность личного состава таких групп составит около тысячи человек. Количество может меняться в зависимости от поставленных перед военными задач. Американское ведомство эти соединения называет не иначе как многосферными оперативно-тактическими группами. Такие подразделения будут обладать высокоточным вооружением большой дальности. Оснастят их и всем необходимым для ведения боя не только в реальности, но и в киберпространстве. Одна из задач нынешнего правительства - всяческая демонстрация внешней мощи страны. Рядовые американцы вместо чувства гордости пока испытывают некую долю смущения. В частности, не совсем поняли, как реагировать на решение феминизации американской армии. Руководство страны, к примеру, предложило обратить внимание на пошив формы для беременных. Консервативное население подобный вектор развития раскритиковало.

"Что ж, у нас теперь будут новые причёски и лётная форма для беременных! На наших войнах будут сражаться беременные женщины! Это уже пародия на Вооружённые силы США! Мужчин и женщин больше не существует! Всё вышло из-под контроля, а Пентагон идёт у этого на поводу", - сказал телеведущий Такер Карлсон.

В Пентагоне уже заявили: выслушивать советы от всех не разбирающихся в этой теме не будут. Тем более, если их раздают телеведущие. Хвалёная свобода слова тоже может быть подвержена цензуре.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"