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В Греции применили газ и гранаты для разгона протестующих

11:53
  • пятница
  • 12 марта 2021

Студенты недовольны законом, который вводит полицейский надзор в кампусах

Ожесточённые столкновения между правоохранителями и протестующими развернулись в греческих Салониках. На улицы вышли студенты вузов, недовольные новым законом, который вводит полицейский надзор в кампусах вузов.

Стражей порядка забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Толпу пришлось разгонять слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Сообщений о пострадавших не поступало. Несколько человек задержаны, передает "ТВ Центр".

Другая акция протеста прошла в Афинах. Участники выступили против полицейского произвола. Митинги продолжаются уже не первый день. Поводом послужил инцидент недельной давности - тогда сотрудники правопорядка избили дубинками молодого человека.

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