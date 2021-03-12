Попова дала оптимистичный прогноз по ситуации с COVID-19 в России

Темп распространения инфекции снижается

Российские вакцины от коронавируса эффективны против британского штамма. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Финальную стадию клинических испытаний сейчас проходит уже четвертый отечественный препарат "Спутник Лайт". В том числе благодаря массовой иммунизации темп распространения инфекции в нашей стране снижается. По данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 9794 новых случая COVID-19.

10 раз за 12 часов врачи перезапускали его сердце. История героической работы медиков в Санкт-Петербурге. Антону Димову всего 30, но осложнения на фоне коронавируса были настолько тяжелыми, что пациент, находясь в реанимации, пережил несколько клинических смертей. Несмотря на все, врачи поставили его на ноги.

"Пациент выжил, сохранилось эффективное сознание, к счастью, не пострадал головной мозг, для нас это очень большое чудо", - сообщила врач-реаниматолог Ольга Нагорная.

"Хочу сказать огромное спасибо врачам, по ним было видно, что они очень переживали, старались меня вытащить", - сказал Антон Димов.

Из таких историй и соткан прошедший год пандемии. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС отметила, что это время, без преувеличения, изменило планету, но благодаря нашей вакцине можно не боятся никакого коронавируса, в том числе британского. Прогнозы развития ситуации положительные.

"Сегодня он самый оптимистичный, потому что есть вакцина. И не одна. Российская Федерация — единственная страна, где есть три вакцины на разных платформах, разработанные учеными отечественных государственных научных учреждений. Поэтому это очень обнадеживает. Если говорить о вирусе, то, скорее всего, я говорю об этом уже не в первый раз, он становится сезонным. Но стоит задача привить, создать такую прослойку в обществе, которая не даст распространяться вирусу, это сегодня очень важно. От решения этой задачи зависит и прогноз", - заявила Попова.

Все больше стран хотят получить "Спутник V". Партия вакцины прибыла в сектор Газа. Препаратом поделились дружественные Палестине Египет и Арабские Эмираты. Сербия готовится приступить к производству на своих площадках с 20 мая. Выпуск планируется и в Италии. Уже в десяти странах Европы отказались от вакцины AstraZeneca из-за случаев развития тромбоза у тех, кто сделал прививку. Примеру европейцев последовал Таиланд. С сегодняшнего дня там отменена вакцинация этим препаратом. США хранят миллионы доз вакцины AstraZeneca, не позволяя направить ее за рубеж, пишет The New York Times. В Германии, где объявили о третьей волне коронавируса, признают, что без "Спутника V" Европе не обойтись.

"В случае "Спутника V" речь идет о вакцине на основе аденовируса. В отличие от прививки AstraZeneca, в ней используются два разных вирусных вектора для первой и второй доз. Использование двух разных вирусных векторов - умное решение. Это хорошая вакцина, и я предполагаю, что ее разрешат к применению в ЕС", - сообщил глава комитета по вакцинации при правительстве Германии Томас Мертенс.

В годовщину пандемии президент США Джо Байден рассказал согражданам, как халатно относилась к угрозе предыдущая администрация Белого дома и как он за 100 дней президентства сделает 100 миллионов уколов. В День независимости Америки Байден всех зовет на пикник.

"Сегодня я распоряжаюсь, чтобы каждый взрослый житель страны старше 18 лет имел доступ к вакцине не позднее 1 мая. Это не означает, что каждый американец обязательно будет привит к этому времени, но будет обеспечена возможность. Если мы сделаем это, к 4 июля вы с семьей сможете собраться на заднем дворе, устроить пикник и отпраздновать День независимости", - заявил Байден.

Оптимизм Байдена американцы не разделяют. Страна прочно удерживает первое место по количеству заражений коронавирусом и летальных исходов.

Павел Прокопенко, Кристина Мамиконян. "ТВ Центр".

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