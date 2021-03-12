Погода в России: лавины на Камчатке и резкое потепление в Москве

Природа продолжает терзать россиян

На Камчатке объявлено штормовое предупреждение - там начался сход лавин. Метель и шквалистый ветер в Краснодарском и Ставропольском краях. На федеральных трассах ограничивают движение. Жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома.

Первоцветы под снегом - картина непривычная для юга. Но даже здесь зима не торопится отступать. В Краснодарском крае - метель и минусовые температуры. В Новороссийске и Геленджике - бушует бора. Ураганный ветер с порывами до 35 метров в секунду сбивает людей с ног. По улицам невозможно передвигаться еще из-за гололеда. Местным жителям рекомендовано оставаться дома. Введен режим повышенной готовности. На М-4 "Дон" из-за метели ограничено движение большегрузов.

Заметает и другие южные регионы. В Ставрополе необычные для этого времени года мартовские метели. В городе - многокилометровые пробки. На участке федеральной трассы "Кавказ" закрыто движение от Черкеска до Ставрополя.

Зима продолжает испытывать на прочность и жителей Башкирии. В Оренбургской области метели бушуют уже несколько дней подряд.

Непростая ситуация сейчас и на Камчатке. На полуострове начался сход лавин. В регионе объявлено очередное штормовое предупреждение. Спасатели работают в режиме повышенной готовности и призывают к осторожности всех, кто собрался в эти дни в горы.

"Запрещается выходить в течение трех дней именно на склоны, потому что за эти три дня снег стабилизируется, укладывается и будет радовать вас, а если вы туда придете сразу после снегопада, сцепления снега со склоном еще нету, то есть вы спровоцируете лавину", - говорит начальник поисково-спасательного подразделения Камчатского филиала ДВРПСО МЧС России Сергей Марков.

А в Южно-Сахалинске сильный ветер. Наледь с крыши упала и повредила автомобиль. В регионе продолжаются снегопады. А вот в Москве аномальные морозы уже завтра сменятся резким потеплением. В столицу придет настоящая весна, обещают синоптики. Столбики термометров наконец-то покажут плюсовые значения.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"