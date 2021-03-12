Стала известна предварительная причина пожара в Анапе

Открытое горение там уже ликвидировано

К возгоранию в восьмиэтажном жилом доме в Анапе привел аварийный режим работы электросети, пишет в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вместе с тем в региональной прокуратуре сообщили, что, как рассказывают пострадавшие, один из жильцов сделал незаконную перепланировку части своей квартиры под сауну. Оттуда и стало распространяться пламя.

В городе ввели локальный режим ЧС. Жильцам пострадавших квартир единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.

Открытое горение уже ликвидировано. До этого пламя локализовали на площади 3150 квадратных метров. Поврежден оказался весь восьмой этаж - это 24 квартиры.

Как отметили в прокуратуре Краснодарского края, проблемным объектом дом не является, в эксплуатацию был введен административным путем в 2008 году. Организована соответствующая проверка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"