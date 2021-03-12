"Он очень обижен": Асмус рассказала об отношениях с Харламовым

Супруги развелись в прошлом году

Кристина Асмус призналась, что бывший муж Гарик Харламов сильно обижен на нее. Артисты долгое время "не выносили сор из избы" и скрывали от всех свое намерение развестись.

Асмус заявила, что именно она приняла окончательное решение о расставании, тогда как Харламов всячески старался сохранить брак. Девушка подчеркнула, что отношения начали портиться задолго до ее съемок в скандальном фильме "Текст". По ее словам, она ушла от мужа полтора года назад.

"Он очень обижен на меня", - рассказала Асмус правду подписчикам.

При этом бывшие супруги всячески старались создать видимость того, что им удалось расстаться друзьями. По большей части делать это приходится из-за общей дочери Насти.

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