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Депутат Мосгордумы Козлов считает преждевременным полный отказ от мусоропроводов в жилых домах

10:43
  • пятница
  • 12 марта 2021

Он призвал мотивировать людей разделять мусор

Член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Александр Козлов считает преждевременными предложения о полном отказе от мусоропроводов в жилых домах.

По мнению депутата, мусоропровод - не самый идеальный и современный вариант избавления от мусора, но решая его судьбу, нужно руководствоваться здравым смыслом.

"Слова от некоторых экспертов об экономии на услугах ЖКХ благодаря завариванию мусоропровода звучат заманчиво, но речь идет про сумму менее 100 руб. в месяц. На мой взгляд, это не та цифра, ради которой нужно совершать радикальные шаги, не учитывая мнение всех проживающих в доме. Среди наших соседей могут быть пожилые люди, инвалиды, для которых мусоропровод - самый удобный и доступный способ избавляться от отходов", - отметил Козлов.

Он также призвал не надеяться на то, что люди начнут сортировать отходы, как только в их подъездах заварят мусоропровод. Раздельный сбор мусора нужно внедрять мотивирующими методами, а не запретами, уверен Козлов.

"Сначала нужно создать во всех населенных пунктах соответствующую инфраструктуру: разные контейнеры поставить. Пока у нас такое повсеместно в Москве и еще в нескольких городах. Много еще иных нюансов, связанных в том числе с культурой и воспитанием", - сказал депутат.

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