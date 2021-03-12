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Москвичи смогут ознакомиться со своими КТ- и МРТ-снимками в электронной медкарте

10:51
  • пятница
  • 12 марта 2021

Доступ также дали к результатам по рентгену и маммографии

Москвичам дали доступ к цифровым снимкам инструментальных исследований – это КТ, МРТ, рентген, маммография и флюорография, которые были выполнены в государственных медицинских учреждениях столицы. Информация доступна в электронной медкарте, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На официальном сайте мэра и правительства Москвы указывается, что в медкарте также появятся снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, выполненные в коммерческих и федеральных клиниках в рамках программы ОМС.

Скачать файлы со снимками исследований москвичи могут непосредственно в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Кроме того, пользователям доступны снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

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