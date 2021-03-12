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Глава Минздрава оценил эффективность "Спутника V" против британского штамма

10:36
  • пятница
  • 12 марта 2021

Были проведены соответствующие исследования

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что разработанная в центре имени Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" показала свою эффективность против британского штамма в ходе исследований.

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"Уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2", - цитирует главу Минздрава ТАСС.

По его словам, это означает, что "Спутник V" защищает от мутировавшего штамма точно так же, как и от обычного, то есть качественно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заметила, что переболевшие одним из циркулирующих в России штаммов коронавируса должны быть защищены от британской мутации - наблюдается реакция нейтрализации.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Как показала третья фаза клинических испытаний, эффективность препарата составляет 91,6%. Массовая вакцинация им в России продолжается с 18 января.

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