В России выявили еще 9794 заболевших коронавирусом

Выздоровели 13496 человек

В России за минувшие сутки выявили 9794 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4370617.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1610. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 957 человек, в Подмосковье - 476.

Выздоровели за сутки 13496 человек. Скончались 486 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечились 3973029 человек. Общее число умерших достигло 91220.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 114,4 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 506640 человек.

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