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Роскомнадзор: претензии к Twitter остаются без ответа

10:57
  • пятница
  • 12 марта 2021

Соцсеть не реагирует на принятые в ее отношении меры

Глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в ходе выступления на слушаниях в Общественной палате заявил, что претензии ведомства к социальной сети Twitter пока остаются без ответа.

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"Никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет. В любом случае все свои встречные претензии они в любой момент могут оспорить в российском суде", - цитирует Зайцева ТАСС.

По его словам, Роскомнадзор готов к диалогу, "лишь бы он был".

Ранее работа Twitter в России была замедлена на 100% мобильных устройств и 50% персональных компьютеров. Это касается доставки видео- и аудиоконтента, а также графических изображений. Мера была применена в связи с игнорированием сервисом требований удалить противоправный контент.

В Кремле действия Роскомнадзора назвали обоснованными.

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