Депутат Мосгордумы Герасимов: Открытие филиала Эрмитажа станет знаковым событием культурной жизни столицы

Музей расположится на территории бывшего автозавода ЗИЛ

Председатель комиссии городского парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что открытие филиала Эрмитажа окажется знаковым событием культурной жизни Москвы.

"В Москве строится и реконструируется немало таких культурных центров в разных округах и районах, однако новый квартал на месте промзоны ЗИЛ с самого начала задумывался как один из лучших, наиболее эффектных в городе. Поэтому культурная доминанта для него выбрана также с размахом. Здесь будут проводиться выставки, вполне вероятны концерты и иные мероприятия, проходящие под эгидой крупнейшего музея России", - объяснил депутат.

Он подчеркнул, что на территории бывшего автозавода в течение трех лет будет открыт музейный центр "Эрмитаж-Москва", который станет филиалом знаменитого музея. При этом здание высотой 70 м и площадью около 3 тыс. кв. м станет не только экспозиционным, но и общественным пространством. Представители компании-застройщика объявили, что к концу весны 2021 года будет завершен этап второй экспертизы, после чего в течение лета состоится подбор подрядчиков и выход на площадку.

Герасимов предположил, что, как и петербургский Эрмитаж, московский филиал может стать центром притяжения для туристов со всего мира и одной из заметных точек на культурной карте столицы.

"Это особенно удачно, учитывая, что квартал расположен за пределами исторического центра столицы и близко к густонаселенным районам Южного административного округа: для того, чтобы посетить выставки и другие мероприятия в новом музейном комплексе, жителям южной части города не придется долго ехать. Тем более, что и транспортное обеспечение нового квартала хорошее: рядом есть новая станция метро "Технопарк" и станция МЦК "ЗИЛ", от которых планируется запустить автобусные маршруты", - добавил парламентарий.

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