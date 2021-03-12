Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1605 пациентов

За сутки в столице скончались 56 человек с коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, после прохождения лечения в Москве от COVID-19 выздоровели еще 1605 человек. Общее число поправившихся в столице пациентов - 917809.

"Подтверждено 1610 новых случаев заражения, госпитализировано 722 человека, скончались 56 пациентов", - добавили в штабе.

При любых симптомах ОРВИ, добавили там, необходимо оставаться дома и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 9794 новых случая инфекции. За год пандемии в стране заболели 4370617 человек. Вылечились 3973029 пациентов, 91220 скончались.

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