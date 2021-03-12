ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили от COVID-19 еще 1605 пациентов

11:30
  • пятница
  • 12 марта 2021

За сутки в столице скончались 56 человек с коронавирусом

Как сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса, после прохождения лечения в Москве от COVID-19 выздоровели еще 1605 человек. Общее число поправившихся в столице пациентов - 917809.

Назван срок появления иммунитета к COVID-19 после "Эпиваккороны"
Глава ФМБА рассказала о разработке "антидота" к коронавирусу

"Подтверждено 1610 новых случаев заражения, госпитализировано 722 человека, скончались 56 пациентов", - добавили в штабе.

При любых симптомах ОРВИ, добавили там, необходимо оставаться дома и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки зафиксировали 9794 новых случая инфекции. За год пандемии в стране заболели 4370617 человек. Вылечились 3973029 пациентов, 91220 скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.