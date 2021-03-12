МИД заявил, что Россия не будет политизировать вопрос вакцин

При этом о российских препаратах распространяют множество фейков

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена участвовать в связанных с производством вакцин от коронавируса политических гонках.

"Мы точно не собираемся политизировать этот вопрос, мы не участвуем ни в каких политических гонках или уж тем более в инфодемии. Надеемся, что мы не подвержены ей, я имею в виду огромное количество фейковых материалов", - цитирует слова Захаровой ТАСС.

Спикер внешнеполитического ведомства добавила, что российские разработки при этом все чаще становятся объектами фальши и лжи, что неприемлемо.

Как подытожила представитель МИД, попытки дискредитировать Россию срабатывают исключительно против тех, кто такие попытки предпринимает.

Ранее в правительстве Германии заявили, что разработанный в центре имени Гамалеи препарат для профилактики коронавируса "Спутник V" может оказаться эффективнее большинства европейских вакцин. По словам руководителя комитета по вакцинации при правительстве ФРГ Томаса Мертенса, он рассчитывает на скорую регистрацию российской разработки в Евросоюзе.

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