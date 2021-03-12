Сенатор Инна Святенко: В Москве большинство социальных выплат можно теперь получить "в один клик"

Электронный документооборот упрощает жизнь москвичей

В Москве проводится системная работа по упрощению и цифровизации получения соцподдержки, теперь большинство выплат можно получить "в один клик", рассказала сенатор, представитель Московской городской думы в Совете Федерации Инна Святенко.

По ее словам, в столице упрощаются процедуры получения соцуслуг, с каждым годом уменьшается число документов, которые необходимо предоставить для получения той или иной услуги.

"В Москве, где цифровизация документооборота государственных органов достаточно быстро входит в привычный ритм жизни, идет системная работа по упрощению получения социальных выплат, в том числе для семей с детьми. На данный момент большинство таких выплат можно получить "в один клик", - отметила сенатор.

Начиная с 2012 года, столичные семьи с детьми подали около двух миллионов онлайн-заявок на получение различных выплат при помощи официального сайта мэра Москвы. На сегодняшний день в электронном виде можно подать заявку на 17 из 25 пособий и компенсаций для семей с детьми. Заявителям нужно внести минимальную информацию о семье.

"Данное упрощение касается дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям, ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям, единовременной компенсационной выплаты при рождении ребенка, отдельных социальных выплат многодетным семьям, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в женских консультациях до 20 недель беременности и социальных выплат отдельным категориям семей с детьми до трех лет", - подчеркнула Святенко.

Она добавила, что все прочие необходимые сведения департамент труда и соцзащиты населения будет получать самостоятельно в рамках межведомственного электронного документооборота. Помимо этого, система уже умеет определять пакет услуг, льгот и выплат, положенных тому или иному заявителю.

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