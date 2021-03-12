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МИД предостерег "горячие головы" в Киеве от эскалации в Донбассе

11:59
  • пятница
  • 12 марта 2021

Также Украине пора перестать выдумывать новые документы по ситуации в регионе

Как отметила в ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Москва предостерегает Киев от попыток реализации силового сценария в Донбассе.

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"Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий", - цитирует Захарову ТАСС.

Как добавила представитель внешнеполитического ведомства, Украине следует добросовестно выполнять Минские соглашения.

"В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы", - подчеркнула спикер МИД.

Ранее руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о готовности некоего "доработанного" плана по урегулированию ситуации в Донбассе. В Кремле заявили, что ничего об этом документе не слышали.

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