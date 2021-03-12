Три человека погибли в ДТП при попытке уйти от погони полиции

Предварительно, водитель был пьян

В Великом Новгороде три человека погибли в результате действий водителя, который решил уйти от полицейской погони.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Он ехал из ночного клуба, когда привлёк внимание сотрудников ГИБДД. На требование остановиться нарушитель не отреагировал. Он не справился с управлением и на большой скорости врезался в ограждение торгового центра.

В результате ДТП водитель и два пассажира погибли на месте. Ещё один человек госпитализирован с тяжёлыми травмами, передает "ТВ Центр".

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