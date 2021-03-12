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Депутат Мосгордумы Щитов: Проекты офиса "Молодежь Москвы" соответствуют актуальным трендам

12:20
  • пятница
  • 12 марта 2021

Они объединили более 500 тысяч москвичей

Проекты офиса "Молодежь Москвы" органичны для нового поколения жителей столицы и соответствуют актуальным трендам. Об этом сообщил депутат городского парламента Кирилл Щитов.

Он напомнил, что проектный офис "Молодежь Москвы" был создан в начале 2020 года. Преимуществом этой организации стал возраст сотрудников: проекты создают молодые для молодых. Именно поэтому работа проектного офиса востребована среди молодежи.

"Все действующие проекты офиса не только актуальны, но и практичны: так, проект "Московский диалог" нацелен на развитие навыков soft skills, "ВРаботе" помогает найти работу или стажировку молодым специалистам, а проект "КиберМосква" посвящен в том числе крайне актуальной и востребованной на всех уровнях теме информационной безопасности", - рассказал Щитов.

Проектный офис учитывает и естественную структуру интересов юношества: проект "На районе" предусматривает поддержку уличных субкультур, андеграунда и урбан-спорта, "Студенческая лига Stand Up" работает с наиболее популярным юмористическим направлением, а в рамках проекта "Дебаттл" идет острая полемика по самым разным вопросам.

Всего же офис "Молодежь Москвы" объединил более 500 тысяч москвичей.

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Проект офиса "Молодежь Москвы"
Проект офиса "Молодежь Москвы"
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