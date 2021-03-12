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Кремль ответил на статью в СМИ о влиянии силовиков на Путина

12:22
  • пятница
  • 12 марта 2021

Заметку опубликовало издание The Financial Times

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся накануне в издании The Financial Times статью о том, что влияние силового блока на Владимира Путина в последнее время якобы усилилось, но не все в Кремле разделяют жесткий подход к разрешению внутренних противоречий.

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"Это такие упражнения псевдоспециалистов по нашей стране, которые очень часто не имеют ничего общего с реальностью, - отметил на вопрос о заметке Песков (цитата по РИА "Новости").

Как констатировал кремлевский спикер, у источников англо-саксонских СМИ существенно понизилась квалификация специалистов по России, как понизился и уровень понимания происходящих в стране процессов.

"Вместе с тем мы готовы терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит", - заключил пресс-секретарь.

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