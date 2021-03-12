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Песков раскрыл подробности выступления Путина перед Федеральным собранием

12:43
  • пятница
  • 12 марта 2021

Дата пока все еще не определена

В ходе традиционного брифинга с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился некоторыми деталями готовящегося послания Владимира Путина Федеральному собранию.

Песков сообщил о переносе даты послания Путина Федеральному собранию
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"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятий, выступать лично", - цитирует Пескова ТАСС.

Вместе с тем кремлевский спикер опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что мероприятие состоится 7-8 апреля. Конкретная дата, подчеркнул пресс-секретарь, пока не определена.

Раз в год президент обращается к парламенту, оценивая положение дел в стране и выделяя главные направления внешней и внутренней политики. Также документ включает экономические и идеологические положения.

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