Врач рассказала, как лечить новый тип птичьего гриппа

Она призвала россиян не паниковать и не лечиться самостоятельно

Терапевт Людмила Лапа рассказала, как следует лечить новый штамм H5N8 вируса птичьего гриппа А. Ранее стало известно, что сотрудники одной из российских птицефабрик заразились новым штаммом птичьего гриппа.

Врач призвала не пускать ситуацию на самотек, а сразу обращаться к медикам при первых признаках болезни. Она подчеркнула, что при повышенной температуре нельзя самостоятельно идти в больницу, а стоит вызвать доктора на дом.

"Лечить надо, так же, как и COVID лечили, как и все остальное. Лечим противовирусными препаратами, гормонами атаку прекращаем аутоиммунную. Тут комплексное лечение, как всегда", - посоветовала Лапа.

Она предположила, что новая мутация птичьего гриппа будет схожа с предыдущими, для которых уже выработана тактика лечения, передает "Звезда".

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