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Врач рассказала, как лечить новый тип птичьего гриппа

13:14
  • пятница
  • 12 марта 2021

Она призвала россиян не паниковать и не лечиться самостоятельно

Терапевт Людмила Лапа рассказала, как следует лечить новый штамм H5N8 вируса птичьего гриппа А. Ранее стало известно, что сотрудники одной из российских птицефабрик заразились новым штаммом птичьего гриппа.

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Врач призвала не пускать ситуацию на самотек, а сразу обращаться к медикам при первых признаках болезни. Она подчеркнула, что при повышенной температуре нельзя самостоятельно идти в больницу, а стоит вызвать доктора на дом.

"Лечить надо, так же, как и COVID лечили, как и все остальное. Лечим противовирусными препаратами, гормонами атаку прекращаем аутоиммунную. Тут комплексное лечение, как всегда", - посоветовала Лапа.

Она предположила, что новая мутация птичьего гриппа будет схожа с предыдущими, для которых уже выработана тактика лечения, передает "Звезда".

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