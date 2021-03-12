Минэнерго назвало причины подорожания бензина на АЗС

Здесь три главных фактора

В Министерстве энергетики сообщили, что в первую неделю марта увеличение стоимости дизельного топлива и бензина на АЗС было связано с общим изменением индекса потребительских цен с начала года.

Кроме того, по заявлению пресс-службы Минэнерго, на которую ссылается ТАСС, свою роль сыграли возросший на фоне заморозков спрос на основные виды топлива и колебания оптовых цен внутреннего рынка.

"Минэнерго России продолжает регулярный мониторинг топливного рынка как в части достаточности поставок, так и сохранения конечных цен на близком уровне к инфляции", - добавили в ведомстве.

В январе эксперты предупредили, что оптовые цены на топливо в России могут вырасти вслед за ростом цены на нефть. Так как курс рубля к доллару при этом почти не укрепился, экспорт бензина становится для нефтяных компаний еще более выгодным.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"